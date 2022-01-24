رئيس مؤتة يلتقي الطلبة القطريين من خريجي الجامعة

الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، بمجموعة من خريجي الجامعة من دولة قطر الشقيقة.



جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عوجان الأخيرة لدولة قطر، بدعوة من كلية الشرطة لحضور حفل تخريج الدفعة الرابعة من المرشحين.



وقال عوجان إن مؤتة تعتز بخريجيها من الدول الشقيقة والصديقة لا سيما وأن الجامعة خرجت العديد من الطلبة الوافدين من دولة قطر في مختلف البرامج الأكاديمية والدراسات العليا.

اضافة اعلان