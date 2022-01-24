الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الإثنين، 24-01-2022 08:45 م

رئيس مؤتة يلتقي الطلبة القطريين من خريجي الجامعة

1202219102932897273809


الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، بمجموعة من خريجي الجامعة من دولة قطر الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عوجان الأخيرة لدولة قطر، بدعوة من كلية الشرطة لحضور حفل تخريج الدفعة الرابعة من المرشحين.

وقال عوجان إن مؤتة تعتز بخريجيها من الدول الشقيقة والصديقة لا سيما وأن الجامعة خرجت العديد من الطلبة الوافدين من دولة قطر في مختلف البرامج الأكاديمية والدراسات العليا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9898 - Copy

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

gettyimages-745484551

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 49 ألفا و357 إصابة

غاز

مشروع جديد لتركيب وحدات غسيل أسطوانات الغاز

علم

الأردن يحافظ على ترتيبه العالمي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021

1202216185338647874302

بلدية إربد تكثف جهودها استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
1642845839966

اختتام فعاليات معرض الدوحة للكتاب بنجاح قياسي للمشاركة الأردنية

155843

%33.9 من سكان الأردن "مهاجرون"

WhatsApp Image 2022-01-20 at 12.28.12 PM

وزير الثقافة القطري: الحراك الثقافي الأردني مدعاة للفخر

1642601279962

النجار تبحث سبل التعاون الثقافي مع قطر

245356

جامعة مؤتة تعلن المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة

239929_13_1639942209

العثور على جثة مجهولة الهوية في العقبة - تفاصيل