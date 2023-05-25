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الخميس، 25-05-2023 07:31 م

رئيس مجلس الأعيان: قادرون على التحديث والتجديد

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الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز جلالة الملك بمناسبة الاستقلال، وقال “من يمن الطالع أن تتعانق أفراحنا بقرب زفاف سيدي الحسين بن عبدالله الثاني، لتكون الحالة الأردنية في هذا اليوم المبارك، حالة هاشمية بامتياز”.

وأشار رئيس مجلس الأعيان خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى الإنجازات التي تحققت بعهد جلالة الملك لوطننا خلال العقدين الماضيين، مستذكراً ما قدمه الملوك الهاشميون الذين صنعوا الاستقلال وبنوا نهضة الوطن.

ولفت إلى قدرة الوطن على التحديث والتجديد الذي يواكب الزمن، مؤكدا أن جلالة الملك عبر بالأردن إلى المئوية الثانية من عمر الدولة بكل ثقة وشموخ وعزيمة وتصميم، لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها جلالته ووطننا وشعبنا.

واعتبر رئيس مجلس الأعيان أن للجيش العربي والأجهزة الأمنية في أعناق الوطن والمواطنين واجب الوفاء والتقدير، وهم قرة عين قائد الوطن وأعين الجميع، وهم الأمناء الأوفياء الصادقون.

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