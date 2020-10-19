رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الأوكرانية

الوكيل الاخباري- استقبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، السفيرة المفوضة فوق العادة لاوكرانيا لدى المملكة، ميروسلافا شيرباتيوك، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل فتح افاق جديدة في مختلف المجالات.

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وأكد الجانبان على أهمية إزالة أي معيقات تحول دون تطوير العلاقات الثنائية، خدمة للمصالح المشتركة، مع التأكيد على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية في إطار السعي المشترك لتطوير علاقات البلدين بمختلف المجالات.



وهنأت شيرباتيوك رئيس مجلس الاعيان، نيابة عن بلادها قيادة وشعبا وبصفتها الشخصية بمناسبة اعادة تعيينه رئيسا لمجلس الأعيان.

المصدر: بترا





