رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة اليونانية

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، في مكتبه ، السفيرة اليونانية لدّى المملكة ، وبحث معها مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان في مختلف المجالات .

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وأكد الفايز أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يعزز المصالح المشتركة .

وعرض تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة بما يتعلق في القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على بضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور أكبر تجاه عملية السلام .