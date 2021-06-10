رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفيرين السويدي والهنجاري

الوكيل الاخباري -

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التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اليوم الخميس، كلا على حدة، السفيرة السويدية لدى المملكة اليكساندرا ريدمارك، والسفير الهنجاري تشابا تسيبيره، وبحث معهما مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.واكد الفايز خلال لقائه السفيرين، اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الاردن وكل من السويد وهنجاريا، وزيادة التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وبما يعزز المصالح المشتركة، لافتا إلى العلاقات المتميزة والوثيقة القائمة بين الاردن وهذين البلدين الصديقين.