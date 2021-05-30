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الأحد، 30-05-2021 02:18 م

رئيس مجلس الاعيان يلتقي فعاليات رسمية وشعبية في جرش وعجلون

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم ، فعاليات شعبية ورسمية تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية وممثلي الروابط والعشائر والدواوين في محافظتي جرش وعجلون.

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وتأتي لقاءات الفايز اليوم، لبحث أبرز القضايا الوطنية وتبادل الأفكار والرؤى بشأنها بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات وحلول ناجعة حيالها، وهي ضمن سلسلة حوارات يُجريها على مستوى محافظات المملكة كافة.

 

وقال الفايز إن الحوارات تستند إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن مستقبل الأردن والاصلاح الشامل المنشود. 

 

وتناولت اللقاءات القضايا الوطنية التي تُعنى بالإصلاح السياسي والإداري ، والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة ، وأبرز التحديات الاقتصادية ، وعلى رأسها تفاقم نسب الفقر والبطالة حتى وصلت مستويات غير مسبوقة ، إلى جانب الكثير من التغيرات التي حدثت في المجتمع الأردني.

 

وأكد أهمية تغيير النهج لاسيما في ظل ولوج المملكة إلى المئوية الثانية ، وتحقيقها الكثير من الانجازات خلال الـ 100 عام من عمر الدولة.

 

المصدر - بترا 

 

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