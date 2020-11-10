رئيس مجلس الاعيان ينتخب في ام العمد

الوكيل الإخباري- أدلى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بصوته في الانتخابات البرلمانية اليوم، في ام العمد .

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ودعا الفايز في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته، جميع المواطنين الى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، هذا الحق الذي كفله الدستور والقانون، والاقبال على الانتخابات واختيار الشخص المناسب القادر على التعبير عن صوت ناخبيه وممثليه داخل قبة البرلمان والقادر على تمثيل الوطن لتمكينه من مواجهة التحديات بعيدا عن اية حسابات اخرى.



واشاد الفايز بسير العملية الانتخابية مثمنا الجهود التي بذلتها جميع الاطراف والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات.



وطالب الناخبين بالالتزام بضوابط السلامة العامة التي حددتها الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات المعنية حفاظا على السلامة العامة وتفادي تداعيات جائحة كورونا.



وأكد ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمضي في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية والبرلمانية ولن تثنيه التحديات رغم صعوبتها عن السير نحو الامام بخطى ثابتة من اجل مستقبل اكثر اشراقا وازدهارا للأردن والاردنيين وليبقى وطننا امنا مستقرا.



وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد باستمرار على ثقته الكبيرة بعزائم الاردنيين القوية وقدرتهم دوما على تحويل التحديات الى فرص للبناء والازدهار والتقدم.



