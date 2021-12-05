رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري المغرب والهند

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، مع سفيري المغرب والهند، اوجه التعاون المشترك مع البلدين في مختلف المجالات، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد.

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وأكد الدغمي خلال لقائه السفير المغربي لدى المملكة سيدي محمد خالد الناصري، متانة العلاقات الأردنية المغربية، مؤكداً أن تطابق المواقف حيال العديد من قضايا المنطقة بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس تجسد المعنى الحقيقي لشكل العلاقة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف.



بدوره، قدم السفير المغربي التهنئة للدغمي بفوزه برئاسة مجلس النواب، ناقلاً رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي عبر فيها عن تطلعه لمزيد من علاقات التعاون البرلماني المشترك.



وفي اللقاء مع السفير الهندي أنور حليم، أكد الدغمي أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، والعمل على تعزيز آفاق الاستثمار المتبادل، استناداً لعوامل محفزة تتجسد في الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين، فالأردن في موقع حيوي يجعل منه بوابة فاعلة في محيطه، والهند تشهد صعوداً لافتاً على سلم التجارة والأعمال العالمية ولديها خبرة واسعة نسعى للاستفادة منها بخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



بدوره، أكد السفير الهندي تقدير بلاده عالياً للدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وعبر عن حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون التجاري المتبادل وإيجاد آفاق استثمارية تعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن لدى بلاده تجربة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي حريصة على تقديم مختلف الاستشارات والتجارب للشباب الأردني بخاصة في المشاريع المتوسطة والصغيرة.