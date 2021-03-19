الجمعة 19-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العجارمة يدعو إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

دول أوروبية تستأنف استخدام أسترازينيكا

مركز شركاء الاردن ينظم ورشة لاطلاق منهجية تحديث الخطط لبلديات المفرق

السماح بإقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي وفق ضوابط

الملك سيزور العراق قريبا

أنقرة: تواصلنا مع روسيا لإيقاف إطلاق النار من سوريا

تقرير دولي لا يستبعد تحول كورونا لمرض موسمي

الحكومة تكشف مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ كورونا وأعداد المطاعيم

ندوة باليرموك عن دور الإدارة بحماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا

تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات بكورونا

الجمعة، 19-03-2021 12:59 م

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق الكوز

3202115173749483099778


الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، النائب الأسبق رائد حسان الكوز الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

اضافة اعلان

واستذكر العودات مسيرة ومناقب الفقيد خلال مشاركته بمجلس النواب السابع عشر الذي كان خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.


وأعرب العودات باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
44230_large

الطاقة تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

5

وزير البيئة يؤكد ضرورة ايجاد حلول لكافة المشاكل البيئية بقضاء الظليل

2

العجارمة يدعو إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

32021150926256114513

مركز شركاء الاردن ينظم ورشة لاطلاق منهجية تحديث الخطط لبلديات المفرق

main_image6053b23f3b04e

الملك سيزور العراق قريبا

32021161811333861777

الحكومة تكشف مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ كورونا وأعداد المطاعيم

أخبار متعلقة
1616073614145

جلسة تشريعية للنواب الأحد المقبل