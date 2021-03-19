رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق الكوز

الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، النائب الأسبق رائد حسان الكوز الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

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واستذكر العودات مسيرة ومناقب الفقيد خلال مشاركته بمجلس النواب السابع عشر الذي كان خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.



وأعرب العودات باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



--(بترا)

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