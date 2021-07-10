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السبت، 10-07-2021 01:50 م

رئيس مجلس مفوضي البترا يستقبل مدير مكتب اليونسكو في الأردن

سلطة البترا


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، اليوم السبت، مديرة مكتب اليونسكو في الأردن مين جونغ كيم والوفد المرافق لها.

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وأوضحت سلطة الاقليم في بيان، ان الفرجات أشار إلى العلاقات والتعاون بين السلطة ومنظمة اليونسكو منذ عام 1985، وما تم إنجازه من خلال السلطة فيما يتعلق بالمحافظة على الموقع الأثري وخصوصيته.


وأضاف أن إدارة العملية السياحية في البترا بشكل مستدام، توازن ما بين المحافظة على الموقع والتنمية السياحية وإشراك المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن السلطة تعمل على مراجعة الخطة الشمولية للبترا وتطوير الخدمات السياحية في المنطقة بما يليق بالمكانة العالمية لها.


من جانبها، أبدت جونغ إعجابها لما تقوم به السلطة من نشاطات من شأنها حماية الموقع الأثري والخدمات التي تقدمها.


واطلعت خلال جولة للموقع الأثري على أعمال الصيانة والتأهيل التي قامت بها السلطة أخيرا خلال فترة توقف السياحة بسبب تداعيات جائحة كورونا.


يذكر أن البترا انضمت لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1985.

 


 




 

 


 

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