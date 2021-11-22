رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مديرية الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي الاثنين، مديرية الخدمات الطبية الملكية وكان فيه استقباله مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات.



واستمع اللواء الحنيطي لإيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية، استعرض خلاله مجموعة من الإنجازات التي قامت بها المديرية من عام 2019 ولغاية 2021 على المستويين الطبي والإنشائي.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في مساندة القطاع الصحي الأردني، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد وضرورة الاحترام المتبادل ما بين الكوار الطبية والتمريضية والمراجعين.

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