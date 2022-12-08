رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مجموعة حرس المحمدية التابعة لقيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس العقيد الركن حمد الجعافرة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن المهام والواجبات التي يقوم بها الحرس الملكي وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف مرافق المجموعة، واطلع على مستوى التطوير والتحديث الذي وصلت إليه المجموعة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات الحرس الملكي الخاص من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.

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