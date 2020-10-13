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الثلاثاء، 13-10-2020 03:55 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المنطقة العسكرية الشرقية

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، كتيبة المشير حابس المجالي الحرس الملكي الآلية/4، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والإدارية في الكتيبة، والخطط التدريبية الحالية والمستقبلية والمهام والواجبات المناطة بها.

كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

 




 

 


 

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