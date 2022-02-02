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الأربعاء، 02-02-2022 12:00 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الكندية

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي والوفد المرافق.اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الكندي في عمّان.

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