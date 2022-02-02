رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الكندية

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي والوفد المرافق.وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الكندي في عمّان.