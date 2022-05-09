رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القبرصي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الاثنين، في مكتبه في القيادة العامة، السفير القبرصي في عمّان ميخاليس إيوانو.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري وآلية التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى رفع كفاءة وجاهزية منتسبيها، من خلال التعاون والتنسيق مع القوات الصديقة والشقيقة، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

