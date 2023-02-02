رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

الوكيل الإخباري - استمراراً للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك مع جيوش الدول الصديقة، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول جوزيبي كافو دراجوني والوفد المرافق له.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن العلاقات الأردنية الإيطالية تشكل أنموذجاً يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، وأن التعاون مستمر مع القوات المسلحة الإيطالية في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة".



من جانبه أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والسفير الإيطالي والملحق الدفاعي الإيطالي في عمّان.