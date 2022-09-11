رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل عدداً من الوفود

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور مايك راوند، ووفداً من أعضاء اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفدين آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وأَطْلَعَ رئيس هيئة الأركان المشتركة السيناتور مايك والوفد المرافق على التهديدات والتحديات التي تواجه الأردن في المجال السيبراني، وما يمكن أن يقدمه مجلس الشيوخ الأميركي من دعم للأردن في هذه المجال، لمواجهة التهديدات الحالية والمستجدة.

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