رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الفرنسية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة الأربعاء، قائد العمليات الخاصة الفرنسية اللواء برتراند توجوز والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



حضر اللقاء الملحق الدفاعي الفرنسي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

