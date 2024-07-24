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الأربعاء، 24-07-2024 06:27 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القيادة الأمريكية في افريقيا

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا الفريق أول مايكل لانجلي والوفد المرافق.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، على عمق العلاقات ومدى التعاون المستمر في توظيف الخبرات المتبادلة بالمجالات التدريبية والتقنية.


بدوره ثمّن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا عملية التحديث والتطوير في القوات المسلحة، بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.


وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى رفع مستويات الجاهزية، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

 




 

 


 

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