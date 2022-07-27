رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره التركي

الوكيل الاخباري - في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة رئيس هيئة الأركان التركي الفريق أول ياشار غولر، والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية لدى الطرفين.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.



وكان قد جرى للوفد، مراسم استقبال عسكرية في مطار ماركا العسكري أمس الثلاثاء عزفت خلالها موسيقات القوات المسلحة النشيد الوطني التركي، واستعرض الفريق أول ياشار غولر الطابور الذي مر من أمام المنصة بنظام المسير العادي.



تمرين عسكري في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

وفي سياق متصل، تابع اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف تمريناً عسكرياً في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، حيث استمع إلى إيجاز عن التمرين الذي يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للمشاركين على مختلف المستويات العملياتية والتدريبية، إضافة إلى التدريب النوعي لمرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



واشتمل التمرين على عمليات القتال في المناطق المبنية والاقتحام، والتدريب على إجراءات العزل والتطويق في المناطق المبنية، وعمليات الإنزال بالحبل السريع بواسطة الطائرات العامودية، ورمايات مختلفة بالذخيرة الحية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورماية القناصين.



حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري التركي في عمان.

