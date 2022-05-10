رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره العُماني

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العُمانية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، والوفد المرافق.



وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كلا البلدين الشقيقين.

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