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الخميس، 16-03-2023 06:08 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الروماني

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع الروماني انجل تليفار والوفد المرافق له.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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