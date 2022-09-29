رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي السفير الأذربيجاني

الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، السفير الأذربيجاني في عمّان، إيلدار سليموف، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.