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الأحد، 15-11-2020 04:18 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي السفير الأمريكي

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير الأمريكي في عمّان هنري ووستر.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجال الدفاعي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية القوات المسلحة ممثلة بالخدمات الطبية الملكية لتوفير الدعم الكامل والتنسيق المستمر، لتلبية جميع الاحتياجات الصحية لجميع البعثات الدبلوماسية والملحقيات العسكرية على أرض المملكة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


بدوره، أشاد السفير الأمريكي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة المتعلقة بإنشاء مستشفيات ميدانية لإسناد القطاع الصحي الأردني وتعزيز قدراته للتخفيف من الأثار السلبية الناتجة عن الجائحة.


 




 

 


 

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