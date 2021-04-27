رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي عدداً من المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عدداً من المتقاعدين العسكريين، لاطلاعهم على التحديات التي تواجه الأردن على الساحتين الداخلية والخارجية، إضافة إلى جاهزية القوات المسلحة من حيث التطوير والتحديث في كافة النواحي العملياتية والتدريبية واللوجستية.وقال اللواء الحنيطي: إن القوات المسلحة وبما تمتلكه من قوى بشرية ومعدات وأسلحة حديثة ومتطورة ذات جاهزية وكفاءة، قادرة على حماية الوطن ومقدراته والحفاظ على أمنه واستقراره، وأن القوات المسلحة استطاعت تذليل كافة الصعاب والتحديات على الواجهات الحدودية، والتصدي لمختلف عمليات التسلل والتهريب واحباطها، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بالأمن الوطني الأردني.