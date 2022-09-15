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الخميس، 15-09-2022 04:40 م

رئيس هيئة الأركان: ماضون في توفير مشاريع خدمية لمنتسبي الجيش

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة ماضية في توفير مشاريع خدمية لمنتسبيها وتوفير السكن الملائم والآمن لهم ولأسرهم، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس، مشروع مدينة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية/ خو، والذي يُنفذ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز حول نسبة إنجاز المشروع التي وصلت إلى 94%، ومساحة البناء 145,562م2 الذي اشتمل على 99 مبنى.

وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة إنجاز الأعمال كافة في المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة وخلال المدد الزمنية المتوقعة، مثمناً جهود العاملين في المشروع على الدور الفعّال الذي يقومون به في سبيل إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية.

 




 

 


 

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