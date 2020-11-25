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الأربعاء، 25-11-2020 05:40 م

رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين العسكري سيف العرب

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الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من رؤساء أركان القوات المسلحة للدول العربية المشاركة بالتدريب المشترك "سيف العرب"، اليوم الأربعاء، المرحلة الرئيسة للتدريب الذي نفذته مجموعة من القوات المسلحة في الأردن ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والسودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
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واستمع الحضور إلى شرح مفصل عن الفرضية التي بني عليها التدريب، كما نفذ تمرين تعبوي باستخدام الذخيرة الحية للقوات الجوية ومختلف الأسلحة من القوات المشاركة باسنادها القياسي، اظهر المشاركون خلالها دقة وكفاءة عالية في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة الاحترافية على المناورة من خلال العمل المشترك بين القوات العربية في تعاون كامل لتحقيق المهمات المطلوبة ضمن التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات المشاركة إحدى مراحل التمرين أمس الثلاثاء بحضور رئيس أركان القوات المسلحة المصرية التي تضمنت القفز الحر للدول المشاركة، أظهرت مدى التنسيق بين فرق القوات الخاصة في تنفيذ المهمات الموكلة بدقة وكفاءة عالية.

كما تضمنت عمليات تحاكي اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة ضمن مناطق مبنية بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عددا من الأنشطة شملت الإغارة على أهداف بواسطة فرق الضفادع البشرية.

وفي نهاية التمرين، نفذت الدول المشاركة قفزة الصداقة بأعلامها أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات المسلحة للدول المشاركة.

ويأتي التدريب في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة للدول الشقيقة المشاركة بالتدريب، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة والمتطورة.

 




 

 


 

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