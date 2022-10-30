الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يتفقد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

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الأحد، 30-10-2022 07:19 م

رئيس هيئة الأركان يتفقد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى

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الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأحد، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، للاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها المنطقة لمواكبة التطوير والتحديث في مجال التسليح والتدريب، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق حمد الله المرزوق، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المنطقة، حول سير البرامج والأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والمهام والواجبات المناطة بها، والخطط المستقبلية التي ستنفذها المنطقة.

ووجه بتنفيذ عدد من المشاريع الإدارية التي تخدم تشكيلات ووحدات المنطقة وطبيعة عملها، لضمان أداء مهامها على أكمل وجه، ووضع خطة لتحديث الآليات والمعدات المستخدمة فيها مثل "اللاندكروز" ودبابة "لوكليرك" التي أدخلت الخدمة حديثاً.

والتقى الحنيطي، عدداً من مرتبات المنطقة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة - الجيش العربي. وأعرب عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية في تنفيذ الواجبات الموكولة للمنطقة والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود في حماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

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