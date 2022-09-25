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الأحد، 25-09-2022 05:24 م

رئيس هيئة الأركان يتفقد وحدات حرس حدود في المنطقة الشرقية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تسخير الإمكانات والقدرات المتوفرة كافة، بهدف رفد وحدات حرس الحدود بالمعدات والوسائل الحديثة والمتطورة كافة، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، كتيبة حرس الحدود الأولى الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود الأول التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وذلك في ظل متابعة جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، بحضور قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير وقائد اللواء.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائدا المنطقة والكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والجهود التي تبذلها المنطقة على طول امتداد منطقة المسؤولية، والخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، كتيبة حرس الحدود الخامسة الملكية،إحدى وحدات لواء حرس الحدود الأول، التابع للمنطقة العسكرية الشرقية.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائد لواء الشهيد وصفي التل الآلي الثاني وقائد الكتيبة عن المهام والواجبات المناطة بهم، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها والإنجازات التي تم تحقيقها، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

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