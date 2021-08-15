الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

المنظومة السياسية: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد

أسباب تجعلك تأكل عندما لا تكون جائعا

وفاة أسطورة كرة القدم صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية

رئيس هيئة الأركان يدعو الطلبة الالتزام في البروتوكول الصحي

مكرهة صحية أمام مدرسة بعمان- صور

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

وزارة السياحة: 20 ألف شخص تقدموا للوظائف المؤقتة

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

نقابة الصحفيين تؤكد حرصها على إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة

الأحد، 15-08-2021 03:11 م

رئيس هيئة الأركان يدعو الطلبة الالتزام في البروتوكول الصحي

رئيس


الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الأحد، مدرستي الثورة العربية الكبرى الثانوية للبنين و الحسين الثانوية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الحنيطي بحضور المساعد للإدارة والقوة البشرية إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الاستعدادات التعليمية والفنية والأمور الإدارية التي توفرها المديرية لطلبتها، خاصة برنامج الفاقد التعليمي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للعام الحالي لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة لتأهيل الطلبة ذهنياً وعملياً من أجل العودة للمدارس.


واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية مدارس الثقافة العسكرية التعليمية واللوجستية وصولاً إلى بيئة دراسية آمنة وتفاعلية، لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة كورونا.

ودعا الطلبة للالتزام بالبروتوكول الصحي، وبشكل يحفظ صحة وسلامة الطالب والمعلم، وضرورة تلقي اللقاح للفئات المشمولة، وبما يسهم في عودة العملية التدريسية بشكل طبيعي في العام الحالي.


وجال اللواء الحنيطي في مرافق المدرستين والتقى عدداً من الطلاب والهيئة التدريسية والتربوية، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول العام الدراسي الجديد، مشيداً بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المديرية و بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه في تعليم وتأهيل طلبتها، وبدورها الفاعل في التواصل مع المجتمع المحلي، من خلال البرامج التنموية التي تطلقها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في محافظات المملكة كافة.


يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لنحو (21345) طالب وطالبة، من خلال (46) مدرسة عسكرية منتشرة في كافة أرجاء الوطن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المنظومة السياسية

المنظومة السياسية: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد

226518158_996974227780400_8738464610711983381_n

إعلان هام للباحثين عن فرصة عمل

وزير العمل 4

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

6022b81cb0184

وزارة السياحة: 20 ألف شخص تقدموا للوظائف المؤقتة

عباس

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية

الملك

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

أخبار متعلقة
9202028101027650100247

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء أمور طلبة المدارس

وزير التربية

أبو قديس : إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي

ابو قديس

وزير التربية يقرر دوام مديري الإدارات يومين أسبوعيا

720212422236479627138

أبو قديس يوجه بتطبيق أوامر الدفاع بحق المخالفين في جميع مديريات التربية

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تناقش برنامج تعويض الفاقد التعليمي

20210401202942752

93 ألف عقد زواج لقاصرات خلال 10 سنوات في الأردن