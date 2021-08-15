رئيس هيئة الأركان يدعو الطلبة الالتزام في البروتوكول الصحي

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الأحد، مدرستي الثورة العربية الكبرى الثانوية للبنين و الحسين الثانوية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

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واستمع اللواء الحنيطي بحضور المساعد للإدارة والقوة البشرية إلى إيجاز قدمه مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية عن الاستعدادات التعليمية والفنية والأمور الإدارية التي توفرها المديرية لطلبتها، خاصة برنامج الفاقد التعليمي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للعام الحالي لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة لتأهيل الطلبة ذهنياً وعملياً من أجل العودة للمدارس.



واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية مدارس الثقافة العسكرية التعليمية واللوجستية وصولاً إلى بيئة دراسية آمنة وتفاعلية، لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جائحة كورونا.



ودعا الطلبة للالتزام بالبروتوكول الصحي، وبشكل يحفظ صحة وسلامة الطالب والمعلم، وضرورة تلقي اللقاح للفئات المشمولة، وبما يسهم في عودة العملية التدريسية بشكل طبيعي في العام الحالي.



وجال اللواء الحنيطي في مرافق المدرستين والتقى عدداً من الطلاب والهيئة التدريسية والتربوية، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول العام الدراسي الجديد، مشيداً بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المديرية و بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه في تعليم وتأهيل طلبتها، وبدورها الفاعل في التواصل مع المجتمع المحلي، من خلال البرامج التنموية التي تطلقها مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في محافظات المملكة كافة.



يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لنحو (21345) طالب وطالبة، من خلال (46) مدرسة عسكرية منتشرة في كافة أرجاء الوطن.

