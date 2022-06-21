رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة الطيران التعبوي ويتابع تمرين صقور الهواشم/2

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية أمس الإثنين، حفل تخريج دورة الطيران التعبوي رقم/11، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.



كما استمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عسكري قدمه آمر مدرسة الطيران التعبوي حول نشأة مدرسة الطيران التعبوي والدورات التي تعقد فيها وتفصيلات عن مجريات ومراحل تنفيذ التمرين الليلي (صقور الهواشم/2).

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