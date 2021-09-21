رئيس هيئة الأركان يزور المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وكان في استقباله المدير العام رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي وكبار مسؤوليها.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز مفصل قدمه المدير العام الشوبكي، حول آلية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز دور المؤسسة وإجراء التعديلات على قانون المؤسسة وهيكلها التنظيمي وحوكمة أعمالها.



وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ارتياحه للخطة العامة لتنفيذ التوجيهات الملكية، ودعمه المطلق للمؤسسة لتقوم بالمهام المسندة إليها خير قيام، ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، والمساهمة في ايجاد المزيد من فرص العمل لهم ولأبنائهم.

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