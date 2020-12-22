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الثلاثاء، 22-12-2020 08:47 م

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود/3 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات المنوطة بها، وسير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والخطط المستقبلية التي ستنفذها الكتيبة خلال الفترة المقبلة. 

وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة عدداً من مواقع الكتيبة، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاستعدادات والجاهزية القتالية التي وصلت إليها مرتبات الكتيبة.

كما تابع اللواء الركن الحنيطي تمرين بحث وتفتيش نفذته مرتبات الكتيبة يحاكي عمليات محاولات التسلل والتهريب، وكيفية التعامل معها ضمن منطقة المسؤولية وفق قواعد الاشتباك المتبعة.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة شاكراً لهم الجهود التي يبذلونها في سبيل المحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الاردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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