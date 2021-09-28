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الثلاثاء، 28-09-2021 12:11 م

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

الحنيطي


الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الإثنين، لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 ، أحد وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه قائد اللواء عن المهام والواجبات المناطة به، وسير الأمور العملياتية والتدريبية والإدارية، والخطط المستقبلية التي سينفذها اللواء. وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة رمايات لدبابة زايد (لوكلير) التي دخلت الخدمة حديثاً، ورماية على الصاروخ الجديد (ترمينيتر) المضاد للدبابات و المصمم والمطور في مصنع شركة جدارا للمعدات والأنظمة الدفاعية الأردنية، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تطوير الصناعات الدفاعية المحلية التي تعزز الاحترافية والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة بما يمكنها من أداء واجباتها العملياتية.


والتقى اللواء الركن الحنيطي، مرتبات اللواء ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، شاكراً لهم الجهود التي يبذلونها في سبيل المحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة.

 

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