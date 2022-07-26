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الثلاثاء، 26-07-2022 05:31 م

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

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الوكيل الاخباري -  زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، قيادة مجموعة الدفاع الجوي الميداني الثالثة الملكية وكتيبة هندسة المنطقة العسكرية الجنوبية، التابعتين للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن محمد فلاح الزبون.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قادتا الوحدتين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث.

وتم الاطلاع خلال الزيارة على الآليات المستخدمة في الوحدتين لتنفيذ الواجبات المناطة بهما بكل كفاءة واقتدار وجاهزية عالية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وفي نهاية الزيارة أبدى اللواء الركن الحنيطي إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصلت إليه مرتبات الوحدتين، والمعنويات العالية والمهنية والاحترافية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم.

وعلى هامش الزيارة، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري في محافظة الطفيلة، للاطلاع على واقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكداً ضرورة تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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