رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات ثاني أيام العيد

الوكيل الاخباري- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/61 الملكية، وكتيبة المدفعية/9 الملكية، التابعتين للمنطقة العسكرية الوسطى، فرحتهم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين اللتين جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إلى شرح من القادة المعنيين عن المهام والواجبات الموكولة لوحداتهم، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تقوم بها وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبتين ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم للقيام بالواجبات المسندة لهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات الكتيبتين.