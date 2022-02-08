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الثلاثاء، 08-02-2022 05:10 م

رئيس هيئة الأركان يزور مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة

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 الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد المجموعة العقيد الركن نائل الشقيرات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز عسكري قدمه قائد المجموعة عن المهام والواجبات والبرامج التي تقوم بها وسير الأمور العملياتية والتدريبية المناطة بها.

وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أبدى الحنيطي إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية التي وصل إليها أفراد ومرتبات المجموعة، وشكرهم على المعنويات العالية والمهنية والاحترافية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.

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