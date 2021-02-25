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الخميس، 25-02-2021 06:07 م

رئيس هيئة الأركان يزور مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة

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 الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وكان في استقباله مدير سلاح المشاة والدروع وآمر المدرسة.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر المدرسة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة- الجيش العربي حول الخطط والبرامج التدريبية والتطلعات المستقبلية وخطط التطوير للمدرسة وعن وسائل الإيضاح الحديثة المستخدمة في إيصال المادة التعليمية، وبما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات والتطور التكنولوجي العسكري.

 




 

 


 

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