رئيس هيئة الأركان يزور مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة

الوكيل الاخباري -

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زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، مدرسة الشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وكان في استقباله مدير سلاح المشاة والدروع وآمر المدرسة.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر المدرسة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة- الجيش العربي حول الخطط والبرامج التدريبية والتطلعات المستقبلية وخطط التطوير للمدرسة وعن وسائل الإيضاح الحديثة المستخدمة في إيصال المادة التعليمية، وبما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات والتطور التكنولوجي العسكري.