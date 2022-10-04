الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

ولي العهد : مباحثات مسقط عكست العلاقات المتينة بين الأردن وعُمان

رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

رسالة معلمة لسيدة اردنية تلهب مواقع التواصل - صورة

الملك وسلطان عُمان يتبادلان وسامين رفيعين

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

إرادة ملكية بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء الوطني لحقوق الانسان

الحكومة تحيل مخالفات لمكافحة الفساد والنائب العام الجمركي

الثلاثاء، 04-10-2022 09:41 م

رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

dddd


الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مركز تفكيك الذخائر وكان في استقباله قائد الذخيرة العسكرية العميد الركن محمد العزام.

واستمع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية لقيادة الذخيرة العسكرية والوحدات التابعة لها، وإنشاء مستودعات جديدة لتخزين الذخائر بأنواعها المختلفة وحسب المعايير المعمول بها عالمياً.

كما استمع إلى إيجاز من قائد الذخيرة العسكرية عن الواجبات المسندة لقيادة الذخيرة ومراحل التطور والتحديث التي مرت بها، مبيناً أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة تعنى بإدارة مخزون القوات المسلحة الأردنية من أنواع الذخائر كافة، وصرفها إلى الوحدات وحسب الحاجة وتخزينها ومتابعة حالتها الفنية وفحصها وتصنيفها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

ولي العهد : مباحثات مسقط عكست العلاقات المتينة بين الأردن وعُمان

s

الملك وسلطان عُمان يتبادلان وسامين رفيعين

10202231906543684739

الأمانة: تنفيذ عطاءات لشبكات تصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.7 مليون منذ بداية العام

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

920222662551378577636

مفتي المملكة يدعو إلى زيادة الاهتمام بكبار السن

820229182524201147498

افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

أخبار متعلقة
8202224164341939719394

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

820222318361755717984

رئيس هيئة الأركان يتفقد وحدات حرس حدود في المنطقة الشرقية

w

الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

1

المفتش العام للقوات المسلحة يتابع مجريات تمرين درب الأمان 2