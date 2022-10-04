رئيس هيئة الأركان يزور مركز تفكيك الذخائر

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مركز تفكيك الذخائر وكان في استقباله قائد الذخيرة العسكرية العميد الركن محمد العزام.



واستمع الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية لقيادة الذخيرة العسكرية والوحدات التابعة لها، وإنشاء مستودعات جديدة لتخزين الذخائر بأنواعها المختلفة وحسب المعايير المعمول بها عالمياً.



كما استمع إلى إيجاز من قائد الذخيرة العسكرية عن الواجبات المسندة لقيادة الذخيرة ومراحل التطور والتحديث التي مرت بها، مبيناً أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة تعنى بإدارة مخزون القوات المسلحة الأردنية من أنواع الذخائر كافة، وصرفها إلى الوحدات وحسب الحاجة وتخزينها ومتابعة حالتها الفنية وفحصها وتصنيفها.

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