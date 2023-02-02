الخميس 02-02-2023
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الخميس، 02-02-2023 11:06 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير التركي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير التركي في عمّان اردام اوزان.

وخلال اللقاء، بحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري التركي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين.

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