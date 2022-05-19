رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مطار ماركا العسكري، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول إريك كوريلا والوفد المرافق.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، عمق العلاقة القائمة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية ومدى التعاون المستمر بين البلدين في المجالات العسكرية، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة في المجالات العملياتية والتدريبة والتقنية.



من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية أهمية العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين والتعاون المستمر بينهما، وحرص الطرفين على فتح قنوات جديدة في مجالات التعاون العسكري المشترك.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإنجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.



وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى رفع الكفاءة القتالية لمنتسبيها، من خلال التعاون والتنسيق مع القوات الصديقة والشقيقة، وزيادة التمارين والتدريبات المشتركة، وصولاً إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعنى بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

