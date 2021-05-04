رئيس هيئة الأركان يشارك مرتبات كتيبة الملك فيصل الثاني طعام الإفطار

الوكيل الاخباري -

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زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الاثنين، كتيبة الملك فيصل الثاني/16 إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي، وشارك مرتباتها طعام الإفطار، بحضور قائد اللواء.والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة مئوية الدولة وحلول شهر رمضان المبارك، مُبدياً اعتزازه بالجهود التي يبذلها نشامى اللواء على اختلاف مواقعهم.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال مأدبة الإفطار التي حضرها عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، على استمرار القوات المسلحة بتطوير منظومة وحداتها وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه، والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بتطويرها وتحديثها بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.