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الثلاثاء، 03-05-2022 09:27 ص

رئيس هيئة الأركان يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة العيد

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الوكيل الاخباري - أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي امس الإثنين، صلاة عيد الفطر السعيد، مع مرتبات قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس العقيد الركن حمد الجعافرة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي والحضور إلى خطبة العيد التي ألقاها مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة والتي قال فيها: " في هذه الأيام الطيبة المباركة، نستذكر بأن الأردن هو بلدٌ طيبٌ مباركٌ، فهو الذي خصه الله تعالى وميزه بأنه أرض حشد ورباط لبيت المقدس، وأن الجيش العربي المصطفوي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حامل رسالة الإسلام السمحة التي تربطه رباطاً وثيقاً بالمقدسات الإسلامية، وأنه سيبقى قلعة عربية إسلامية هاشمية صامدة تتكسر على جنباتها أطماع كل حاقد أو حاسد أو جاحد ".


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة خالد بن الوليد 15 إحدى وحدات قيادة لواء الملك الحسين بن علي، وكان في استقباله قائد اللواء العميد الركن نائل السحيم.


وجاءت الزيارتان لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الفطر السعيد.


والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم للقيام بالواجبات المسندة لها.


ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكداً على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بكافة أشكالها وفي مختلف الظروف.

بترا

 




 

 


 

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