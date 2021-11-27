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السبت، 27-11-2021 04:19 م

رئيس هيئة الأركان يفتتح عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية

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الوكيل الاخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، السبت، عيادات اختصاص رفاق السلاح في مدينة الحسين الطبية بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية ومدير عام الخدمات الطبية الملكية.اضافة اعلان


وجال اللواء الركن الحنيطي في مختلف أقسام العيادات واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي ستقدم لأبناء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية من العاملين والمتقاعدين.

وحسب بيان صادر عن التوجيه المعنوي، يأتي افتتاح العيادات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وحرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين، وادامة التواصل معهم لتقديم أفضل الخدمات لهم وتحسين مستواهم المعيشي،

وقال العميد زريقات، إنّ "افتتاح العيادات والتي ستباشر عملها اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 جاء بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة من سمو ولي العهد لهذه المبادرة، للاهتمام برفاق السلاح الذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن، وتقديراً لجهودهم في الدفاع عن ثراه وصون مقدراته ومكتسباته من خلال تقديم أفضل رعاية صحية وطبية ممكنة لهم".

وثمن مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي، الجهود التي تبذلها القوات المسلحة ممثلة بالخدمات الطبية الملكية في التخفيف على رفاق السلاح من خلال افتتاح هذه العيادات والتي سيكون لها دور كبير في تذليل أي صعوبات قد تواجههم خلال مراجعاتهم المَرَضِيّة، إضافةً إلى اختصار الوقت والجهد عليهم.

كما تفقد اللواء الركن الحنيطي عدة أقسام في مستشفى الحسين وسكن الأفراد داخل مدينة الحسين الطبية. 

يشار إلى أن مدينة الحسين الطبية تستقبل أكثر من ألف مراجع يومياً لمختلف عيادات الاختصاص ثلثهم من المتقاعدين العسكريين والعاملين من أبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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