الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 05:43 م

رئيس هيئة الأركان يلتقي أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في القيادة العامة وفداً من أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد مها الناصر.

واطلع الوفد على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تأهيل وتطوير المرأة العسكرية، وصولاً بها إلى التميز والاحترافية لتمكينها من أداء عملها بكل كفاءة واقتدر.

وعبّر أعضاء الوفد عن ثقتهم المطلقة بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وشكرهم لرئيس هيئة الأركان المشتركة على هذه اللفتة الطيبة وحسن الاستقبال، مشيدين بالدور والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في تعزيز مشاركة المرأة العسكرية في مختلف المجالات.

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