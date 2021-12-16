رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس دائرة التعاون الثنائي الفرنسي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً فرنسياً برئاسة رئيس دائرة التعاون الثنائي الفرنسي العميد إيريك بلتيير.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الفرنسي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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