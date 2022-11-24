رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً إماراتياً

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الخميس، وفداً عسكرياً إماراتياً برئاسة العقيد سعيد جمعة الكتبي، في إطار توطيد علاقات التعاون العسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، والملحق الدفاعي الإماراتي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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