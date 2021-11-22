رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكريا فرنسياً

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الفريق مارشاند تيري وبحضور السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة – الجيش العربي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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