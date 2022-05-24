رئيس هيئة الأركان يناقش الملفات الأمنية مع نظيره العراقي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الامير رشيد يارالله، والوفد المرافق، خلال استراحة لرئيس أركان الجيش العراقي في مطار الملكة علياء الدولي متوجهاً إلى لندن.



وناقش اللواء الركن الحنيطي مع نظيره العراقي العديد من الملفات الأمنية العاجلة والساخنة الخاصة بالتعاون العسكري وأمن الحدود بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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