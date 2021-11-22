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الإثنين، 22-11-2021 02:28 م

رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يؤدون اليمين

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الوكيل الاخباري- أدى رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليمين القانونية، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

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وأدى اليمين القانونية كل من بسام فاضل السرحان بتعيينه رئيسا لمجلس المفوضين، ونايل خالد العدوان نائبا لرئيس المجلس، ونوح علي الشياب عضوا في المجلس.


وحضر أداء اليمين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

 

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